Роскомнадзор отреагировал на заявление из Госдумы о диалоге с Telegram

Заявление председателя думского комитета по информационной политике Сергея Боярского о диалоге с руководством Telegram относительно претензий к мессенджеру со стороны российских властей не осталось без внимания Роскомнадзора.

15 февраля политик заявил, что Telegram осталось "сделать несколько шагов, чтобы выстроить с нами отношения и снять претензии". Мессенджер, по словам парламентария, ведет диалог с Роскомнадзором, но должен предпринять меры для снятия претензий.

Вслед за этим в Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Боярский подчеркивал, что "спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно". Депутат напомнил, что реальные планы может озвучивать только уполномоченный орган власти — Роскомнадзор.

Тем временем Telegram активизировал работу по борьбе с деструктивным и незаконным контентом, заблокировав всего за один день 15 февраля более 200 тысяч групп и каналов. Указанный показатель стал максимальным значением с 23 января.