Уровень погодной опасности в Подмосковье подняли до "оранжевого"

В Московской области в понедельник, 16 февраля, установлен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности.

Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентр России, предупреждение введено до 21 часа 16 февраля из-за снега и угрозы обледенения. В течение дня в Подмосковье прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах ожидается метель, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, снежные заносы.

В Москве по тем же причинам действует "желтый" уровень погодной опасности. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада в непрерывном режиме расчищают улицы и дороги, повторяя цикл работ с интервалом в несколько часов, сообщает РИА Новости.

Как рассказал в комментарии aif.ru синоптик Александр Ильин, температура воздуха составит 9-11 градусов ниже нуля, но из-за холодного штормового ветра будет казаться, что мороз дошел до минус 20 градусов. К полуночи снегопады прекратятся, но затем Центральная Россия окажется во власти скандинавского антициклона.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что "тепло у нас до конца февраля не просматривается, что называется". Температура воздуха будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.