В Кремле раскрыли детали переговоров в Женеве

Состав российской делегации на переговорах в Женеве будет расширен. В нее войдут около 20 человек. Кроме руководителя делегации, помощника президента Владимира Мединского, в Женеву едут замглавы МИД России Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: по сравнению с раундами, прошедшими в Абу-Даби, делегация в Женеве затронет более широкий спектр тем. Будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий.

В переговорах примет участие и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако, как отметил Песков, он работает по другому направлению, в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США. С переговорщиками по украинскому урегулированию находится в постоянном контакте президент России Владимир Путин, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.