Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская" Бирюлевской линии.

Рабочие уже начали возводить ограждения будущего котлована длиной свыше 550 метров. На время строительства схему движения транспорта по Кавказскому бульвару изменят.

Станция "Луганская" будет расположена на участке "Курьяново" – "Бирюлево". Ввести ее в эксплуатацию планируют в 2029 году. Она разгрузит действующие - "Кантемировскую" и "Царицыно" Замоскворецкой линии. Всего Бирюлевская линия будет включать 10 станций. Путь до центра города для жителей Западного и Восточного Бирюлева сократится на полчаса.