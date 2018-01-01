Татьяна Брухунова называет 80-летнего Петросяна волшебником и уверяет, что он знает, как сделать ей приятно

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян в браке уже почти семь лет. Молодая жена не перестает восхищаться 80-летний юмористом. Она уверяет, что о таком муже мечтает каждая женщина.

Петросян старается не разочаровывать любимую и балует ее по малейшему поводу. Так на День всех влюбленных Евгений Ваганович подарил Татьяне роскошный презент. Брухунова тут же похвасталась обновкой, отметив, что Петросян знает, как сделать ей приятно.

На своей странице в соцсети Татьяна опубликовала фото золотых винтажных настольных часов Cartier в фирменном футляре. "Волшебник знает все мои хотелки", — подписала она снимок.

Евгений Петросян — один из самых высокооплачиваемых российских артистов, потому он может себе позволить побаловать любимую дорогим подарком. По некоторым данным, за часики юморист заплатил около 200 тысяч рублей.

Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. Через год артист развелся с Еленой Степаненко, и вскоре женился на своей новой избраннице. Татьяна родила юмористу двоих детей — Вагана и Матильду.

