Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Бывший министр обороны России Сергей Иванов исключен из состава Совета безопасности. Соответствующий указ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовых актов.

Пост главы Минобороны Сергей Иванов занимал с 2001 по 2007 годы. Позже он был назначен на должность спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Владимир Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя 4 февраля 2026 года. Как сообщалось, чиновник оставил этот пост по собственному желанию.