Артподготовка гаубицами. Следом налет дронов. Расчеты батарей и операторы беспилотников прицельно работают по позициям ВСУ в селе Покровка в Сумской области. Под удар попали националисты, пытавшиеся двигаться перебежками. Российские бойцы взрывают блиндаж противника. Это финальные эпизоды штурма населенного пункта. Покровка освобождена. Над домами водружен российский триклор.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки войск "Север": "Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, 4 склада материальных средств и 3 склада боеприпасов".

Шум двигателей самоходных установок и тяжелых огнеметов уже слышен на подступах к Краматорску. В Минобороны сообщили - на этом направлении российские войска выбили ВСУ из села Миньковка. А в ближайшие дни полный контроль будет установлен над Голубовкой и Кривой Лукой. Оба поселка – составная часть укрепрайона славянско-краматорской агломерации. И после массированной артподготовки в Голубовку вошли российские штурмовики. Бойцы сообщают – противник позиции бросил, из села сбежал. В Кривой Луке еще сопротивляется. Но его огневые точки давят беспилотниками.

В селе Цветковое Запорожской области подвалы, дома и дворы уже зачищены. На улицах – российские флаги. Штурм, рассказывают бойцы, смогли подготовить и провести молниеносно. Действовали по надежной схеме. Сначала в блиндажи летела взрывчатка. Потом – накат пехотой.

Несколько раз в радиостанциях было слышно, как окруженные бандеровцы запрашивают "добро" на отход и эвакуацию. Сообщали, что у них ни воды, ни еды, ни патронов. В ответ – отказ и требование держаться любой ценой. Подкрепление командиры, правда, выслали. Три броневика. Но не с людьми, а боеприпасами. В любом случае, ни один до села не доехал.

С помощью беспилотников штурмовики подорвали блиндаж. В нем пряталось примерно 10 человек. Бойцы рассказывают – все чаще националисты, которые сдаются после таких атак, сами помогают наступлению. Озлобленные на своих командиров пленные выдают места расположения опорных пунктов и траншей.

Днепропетровская область. Село Левадное. Полученные данные позволили разведчикам навести авиацию. Там, где столб огня и развалины, несколько дней назад находилась база ВСУ. Боевики толком и обжиться не успели и задачу получить, как их пункт дислокации разнесли наши самолеты.