Собянин: Сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

В Москве стартует набор в летние спортивно-патриотические лагеря. О развитии в столице системы отдыха школьников на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку родители могут через платформу "Московская электронная школа". В прошлом году такие лагеря были очень популярны. Там отдохнули более 4,5 тысячи школьников.

В этом сезоне решили расширить сеть площадок, будут работать еще семь таких лагерей. Их посетят свыше 13 тысяч учеников 7 –10 классов. Дети пройдут тактическую подготовку, научатся оказывать первую помощь. Также их ждут спортивные турниры, кинопоказы и концерты. Каждая смена завершится масштабной полевой игрой.