Путин включил Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии

Мэр Москвы Сергей Собянин включен в состав коллегии Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отражены и другие изменения в составе коллегии комиссии. В орган поручено включить заместителя мэра Москвы - руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

В указе отмечен срок вступления в силу утвержденных изменений. Подчеркнуто, что они начинают действовать с момента подписания документа.