Получивший звание народного артиста России Денис Майданов рассказал о мистическом знаке

Президент России Владимир Путин наградил званием народного артиста певца Дениса Майданова. Глава государства подписал соответствующий указ.

Майданов поделился эмоциями от произошедшего с "ТВ Центром". Как признался артист, буквально за несколько часов до объявления указа президента мама подарила ему приносящий удачу амулет.

"Она уже забежала вперед и подарила мне на завтрашний день рождения подарок с аметистом. Я Водолей, у меня камень — аметист. Мама мне подарила браслет с аметистом, и видите, как он начал работать сразу. Ничего себе, да? И буквально сразу указ президента вышел. Ну ладно, это все шутки", — рассказал исполнитель.

Майданов поблагодарил россиян за то, что слушают его песни, ходят на концерты. "У меня есть огромная благодарность к нашей стране. К народу, к моему зрителю, к моему слушателю. Спасибо за многолетнюю преданность, за внимание, за то, что сделали меня этим народным артистом, потому что артиста без зрителей не бывает. И быть этому артисту или не быть, решает только зритель. Поэтому спасибо, что приняли меня в начале моей карьеры, когда я только вышел на сцену. И, конечно, спасибо огромное нашему президенту за возможность жить, творить, работать, делать свое дело", — отметил Денис.

17 февраля в честь 50-летия Майданов даст большой концерт в Кремле. Теперь, как признается певец, ему придется праздновать сразу два события — день рождения и присвоение звания народного артиста.

"Какие планы? Завтра юбилейный мой концерт в Кремле. И это благотворительный концерт. Все деньги с продажи билетов, средства с продажи билетов и с пожертвований мы перечислим в "Фонд Защитников Отечества" на реализацию специальных программ для ветеранов и участников специальной военной операции. Я решил свой юбилей сделать именно так и считаю это правильным", — поделился Майданов.