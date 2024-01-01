Прокурор потребовал пожизненных сроков участникам теракта в "Крокусе"

Четверым предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл" грозит пожизненное заключение. Такого наказания потребовал прокурор на закрытом заседаниии, которое проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, гособвинитель запросил у суда пожизненные сроки Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде. Сегодня в суде проходят прения сторон: на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

На скамье подсудимых 19 человек. 13 фигурантов обвиняются в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате стрельбы и поджога зрительного зала погибли 149 человек, еще 609 пострадали.