Ольга Орлова заставила плачущую дочь просить прощения у няни

Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом Валерием Масловым. Три года назад она родила дочь Анечку. Певица не скрывает, что растить девочку ей помогает няня, которая присматривает за наследницей артистки даже в поездках.

Правда, в последнее время Аня стала капризничать. Накануне у них с няней произошел инцидент. Как рассказала ведущая "Дома-2", дочь пришла к ней в комнату в слезах. Когда Ольга спросила, что случилось, Анечка честно ответила: "Няню обидела". Орлова заявила, что нужно попросить прощения. "Надо пойти извиниться обязательно, обнять, поцеловать", — объяснила певица дочери.

Девочка послушалась и побежала к няне. Ольга услышала обрывки фраз и звуки поцелуев. Через минуту Аня вернулась к маме уже без слез и запрыгнула на кровать. Девочка с гордостью сообщила, что извинилась, и ей стало легче. "Надо всегда извиняться, когда ты неправа", — поделилась мудростью Орлова.

Все произошедшее бывшая "блестящая" сняла на видео и выставила в Сеть. Поступок Ани растрогал поклонников телезвезды. Люди отметили, что Ольга правильно воспитывает дочь.

"Ну, это действительно так: когда извиняешься — всегда становится легче на душе. Нужно обязательно учить детей извиняться. И лучше всего – собственным примером", — заверила певица.

Ольга предположила, что ее дочь могла нагрубить няне. "Видимо, что-то сказала не то, или интонация была обидная. Мне важно научить ее "правильно" выходить из ситуации, когда она неправа", — объяснила ведущая телестройки.