Владимиру Зеленскому послан сигнал: конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время. Так истолковали наблюдатели на Украине задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Это может быть частью политики США по принуждению главы киевского режима к принятию мирного соглашения, пишет издание "Страна.ua".

Авторы отмечают, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров по завершению конфликта в Женеве. Также это можно истолковать как ответ на резкие заявления Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 февраля заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела о коррупции в сфере украинской энергетики - "Мидас". Если Зеленский не пойдет навстречу пожеланиям "сценаристов", следующим актом пьесы станет вручение подозрения оставленному "про запас" фигуранту – Андрею Ермаку. Если и это не сработает, не исключен удар непосредственно по Зеленскому: ходят слухи, что на записях, сделанных в квартире Миндича, есть голос, похожий на голос украинского "президента".