13 туристов молят о помощи в ХМАО: отправились в тайгу, чтобы совершить обряд

На границе ХМАО и Свердловской области 13 человек запросили помощи у спасателей. Они находились в тайге и не могли выбраться самостоятельно.

Группа туристов, состоящая из 11 женщин и двух мужчин, отправилась в акваторию реки Северная Сосьва — это в Березовском районе ХМАО — для некого религиозного обряда. Что именно собирались сделать, туристы не объяснили. Однако в этом районе находится священное для народа манси место — Каменный город. В древнем поселении когда-то, по легенде, жил богатырь.

Местные жители верят, что у реки Северная Сосьва есть магическая сказал. Люди приходят к ней, чтобы просить об исцелении. Якобы, если в расщелине скалы оставить предмет, например, кольцо, болезнь уходит вместе с ним — ее забирают духи.

Собиралась ли попавшая в беду группа провести подобный обряд, не уточняется. В пресс-службе окружного МЧС сообщили, что сигнал о помощи действительно поступал, но позже туристы сообщили, что проблемы удалось решить, все 13 человек добрались до базы Турвак, где они сейчас и находятся.

"Туристы перед тем, как выдвигаться куда либо регистрируются в МЧС. Данная туристическая группа не зарегистрировалась у нас", — уточнили Ura.ru в ведомстве.