Один человек погиб в результате пожара на нефтебазе в Махачкале

Один человек погиб в результате пожара на территории нефтебазы на окраине Махачкалы. Как сообщило Главное управление МЧС России по Республике Дагестан, речь идет о нефтебазе в поселке Новый Хушет.

По данным спасателей, произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. К борьбе с огнем привлекли 63 человека и 19 единиц техники. На месте происшествия обнаружили мужчину без признаков жизни, личность пока не установлена.

Спасатели уточняют площадь пожара. Эксперты выясняют причину возгорания. Ранее сообщалось о пожаре нефтебазы в Пензе, жертв удалось избежать.