Анна Семенович в тяжелом состоянии после страшного позора: плачет, потеряла голос

Анна Семенович оказалась в центре скандала. В Сеть слили пляжные фотографии певицы, на которых она предстала не в лучшей форме.

После публикации кадров на Анну обрушилась волна критики по поводу ее внешности. Семенович пришлось оправдываться, она уверяет, что снимки отредактированные, мол, на фото был заметно увеличен живот. Скандал уже несколько дней бушует в соцсетях.

Анна никак не может успокоиться. Артистка накануне вышла в свет и рассказала журналистам, что в тяжелом состоянии из-за произошедшего, она пережила нервный срыв. Бывшая "блестящая" после публикации скандальных кадров не могла спать несколько дней. Из-за сильного стресса она заболела и даже потеряла голос.

"Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла, я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась", — поделилась певица с Voice.

В свою очередь жених Анны Денис Шреер угрожает разобраться с "папарацци" по-мужски. Бизнесмен не может понять, почему незнакомцы нагло вторгаются в личное пространство чужих людей на отдыхе, не просто снимают из-за кустов фото в неудачных ракурсах, а еще создают из них фейки.

Семенович же дала понять, что ей известно имя человека, который распустил безобразную сплетню. "Он трусливо скрывается за своим европейским гражданством", — отметила певица.

