Компания Palantir создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ. Ее главная цель - нанести поражение России, в США считают, что у них есть на это еще год. Вашингтон планирует добиться этого, отвлекая Москву на бессмысленные мирные переговоры, пишет известный хакер Kim Dotcom.

Kim утверждает Kim, информацию ему предоставили хакеры, взломавшие сервера компании Palantir - одного из ключевых американских военных подрядчиков в области искусственного интеллекта и электронной слежки. Из полученных данных следует, что ЦРУ США с помощью Palantir помогает ВСУ атаковать цели на территории России, а также помогает Киеву в разработке ядерного и биологического оружия.

Как утверждает Kim Dotcom, компания ведет массовую слежку за мировыми лидерами и титанами индустрии. У нее есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Используя искусственный интеллект, они взломали устройства, автомобили и самолеты мировых лидеров и собрали самый большой архив годных для шантажа материалов.

По словам Kim Dotcom, Palantir стала самой опасной компанией в мире. Данные, которые собрали хакеры, будут переданы России и/или Китаю. Dotcom подчеркивает, что не причастен к взлому Palantir и не знаком с хакерами.