Уже осенью в Москве будет дан старт производству литий-ионных батарей

Так начинается эпоха возобновляемых источников питания - в стенах одного из самых технологичных заводов в стране. В Новой Москве в особой экономической зоне будут производить литий-ионные батареи для любого транспорта на электротяге - от прогулочного самоката до судов. К 2030 году это предприятие обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.

"Ничего подобного в России не запускалось, все это делается в основном на оборудование российских производителей и в дальнейшем будут локализовываться все комплектующие. В этот процент подключены десятки предприятий по всей стране. Хороший толчок, прорыв в этом направлении. Производство само очень экологически чистое, безотходное, практически на 95% автоматизированно, что тоже само по себе уникально для нашей страны", - отметил Сергей Собянин.

Запуск двух крупных высокотехнологичных проектов - это часть масштабной работы по развитию московского кластера электромобилестроения, создать который поручил Владимир Путин. Сейчас 35% стоимости электромобиля - это тяговый аккумулятор. Локализация производства в Красной Пахре значительно снизит себестоимость такой машины, что скажется и на экологии.

"Росатом" вложит и вкладывает в это производство свои лучшие подходы и технологии. Это производство замкнутого цикла - от добычи литий руды до утилизации накопителей. Мы рассматриваем всю производственную цепочку и, конечно же, смотрим вперёд на дальнейшее масштабирование развития. Первый этап и спрос первого этапа обеспечен правительством Москвы, но в целом мы готовы и расширять эту повестку не только для автотранспорта, для водного транспорта, коммунального транспорта, промышленных накопителей, беспилотных систем", - сказал Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом".

Больше 30 миллионов аккумуляторных ячеек в год - проектная мощность заводов. И уже есть договоренности с московским правительством - первые батареи отечественного производства установят в современные электробусы, речные трамваи и автомобили "Москвич". Город также построит производственные здания на территории предприятия, а "Росатом" оснастит кластер оборудованием, обеспечит его запуск и весь производственный процесс.

"У нас завод полного цикла - начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. также мы проводим здесь испытания на циклирование ячеек, то есть отдаём продукт потребителю уже полностью подтвержденными требованиями в соответствии с тем договором, который у нас есть от заказчика. а также всеми международными стандартами", - указал Андрей Сухнев, генеральный директор завода по производству аккумуляторных батарей.

Одними батареями для транспорта дело не ограничится. В перспективе здесь начнут делать блоки бесперебойного питания, электрозарядные станции, аварийные системы электроснабжения. Одно из перспективных направлений – установить аккумуляторы в поезда метро на нескольких линиях, частично убрав контактный рельс из тоннелей. Заряжаться вагоны будут на станциях во время посадки и высадки пассажиров.

Но это в будущем. На сегодняшний день завод построен уже на 85%. А первая энергоячейка должна сойти с конвейера уже в сентябре этого года.