Мишустин обсудил с кабмином регулирование платформенной экономики

Регулирование платформенной экономики стало главной темой стратегической сессии правительства, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин.

Цифровые площадки напрямую связывают продавцов с покупателями. Благодаря чему сокращаются издержки предпринимателей, они осваивают новые рынки сбыта, а покупатели, не выходя из дома, могут приобрести широкий ассортимент товаров.

За последние годы электронная торговля набирает все большую популярность - ее оборот вырос почти в 6 раз. Основная часть продаж приходится на маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси. По словам премьера, важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы всех участников сделок были защищены.