Мишустин обсудил с кабмином регулирование платформенной экономики

Регулирование платформенной экономики стало главной темой стратегической сессии правительства, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин.
Цифровые площадки напрямую связывают продавцов с покупателями. Благодаря чему сокращаются издержки предпринимателей, они осваивают новые рынки сбыта, а покупатели, не выходя из дома, могут приобрести широкий ассортимент товаров.
За последние годы электронная торговля набирает все большую популярность - ее оборот вырос почти в 6 раз. Основная часть продаж приходится на маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси. По словам премьера, важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы всех участников сделок были защищены.
"По поручению президента подготовлен и принят федеральный закон, который вступит в силу уже в октябре текущего года. Он направлен на повышение прозрачности работы цифровых платформ. Они теперь станут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции. Чтобы помочь небольшим компаниям и самозанятым гражданам защитить их права, утвердили требования к договорам, которые заключаются с интернет-площадками", - сказал Мишустин.