Легендарный хакер Ким Дотком сообщает о полном захвате серверов корпорации Palantir. Не просто айти-компании – мозга, который хранит все данные ЦРУ, ФБР и Пентагона: "У них есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Они внедрили скрытые механизмы в устройства, автомобили и самолеты мировых лидеров и собрали крупнейший архив компрометирующих материалов".

Основатель этой копании - Питер Тиль – не просто гений технологий, он прежде всего бизнесмен, вхож в окружение самого президента США.

"Это один из людей, которые привели к власти Трампа, кто сделал Джей Ди Вэнса, это его сотрудник. Он самый мстительный из людей мира, он известен тем, что закрывал любые СМИ, которые против него писали негатив. Это тот кнут, который может заставить мировых лидеров скорректировать свое поведение", - говорит Кирилл Коктыш, политолог, доктор политических наук МГИМО.

Накануне выборов в Конгресс эта история звучит особенно громко. Тем более, что вновь всплывает и скандальная фамилия Эпштейна. Кремниевая долина была тем местом, на которое делал ставки финансист.

"Связи мистера Эпштейна с миром технологий восходят к эпохе доткомов, когда его преступная деятельность еще не была предана огласке. Он часто был гостем на технологических конференциях и ужинах фонда Edge, на которых собирались светила индустрии", - пишет New York Times.

С высокой долей вероятности с помощью новых технологий Эпштейн узнавал все самые скандальные секреты мирового сообщества. И теперь следом за файлами самого миллиардера достоянием общественности могут стать все секреты и "золотого миллиарда". Среди того, что может быть уже скоро раскрыто, пишет Дотком, это использование искусственного интеллекта при обстреле Газы. Фотография, на которой изображен президент Израиля рядом с еще одним основателем "Палантира" Алексом Карпом, - явный на это намек.

Британская Wall Street Journal неделю назад писала о том, что Пентагон с помощью одной из моделей, разработанных "Палантиром", провернул операцию по захвату президента Венесуэлы: "По данным издания, нейросеть помогала наводить беспилотники и обрабатывать документы. Разработчик — Anthropic — мог даже не знать, что его технологии работают на Пентагон через партнера Palantir".

"Практически все технологические компании во всем мире сидят на гособоронзаказах. Нет в этом секрета и уникальной таинственной информации, это не о теории заговора - это о бизнесе. Огромное количество компаний и выросли из-за того, что плотно взаимодействовали с государством. Соответственно, когда государство к ним обращается с каким-то предложением - это, как говорится, момент, от которого нельзя отказаться", - отметил Павел Мясоедов, эксперт по технологиям.

Даже сам сооснователь "Палантира" Алекс Карп признавался, что именно их технологии помогают и ВСУ наводить дроны на российские регионы: "Если взять, к примеру, Украину, то, переместить дроны с точки А в точку Б несложно. Но нужно понимать, куда его направить. Вам придется синхронизировать все ваши данные, не передавая их противнику. А потом скрыть все следы. Компания Palantir создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ для разгрома России. Они считают, что до победы остался год. Они планируют добиться этого, отвлекая Россию бессмысленными мирными переговорами. Palantir стала самой опасной компанией в мире".

В соцсетях задаются вопросом – неужели мир скоро узнает правду и о Теракте 11 сентября и о том, кто же все-таки взорвал "Северные потоки". Если хакеры, как обещают, выложат файлы "Палантира", то наверняка подтвердится информация, опубликованная Доткомом 4 года назад. Тогда он раскрыл подробности, как буквально через минуту после взрыва газопровода с телефона бывшего премьера Британии Лиз Трасс в адрес госсекретаря Энтони Блинкена ушло смс-сообщение со словом: "Сделано" . К слову, хакеры обещали передать информацию российским и Китайским спецслужбам. Тем, кого как огня боялись и сами основатели техногиганта.

Глядя на все происходящее, вполне вероятно, что многие западные политики возьмут на вооружение лайфхак немецкого главы МИДа. Недавно он хвастался своим чемоданчиком, в котором хранит телефон. А может, Йоханн Вадефуль просто что-то знает?