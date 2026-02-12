Ефим Шифрин обещает на свое 70-летие выйти к людям без кресла-каталки

Ефим Шифрин 25 марта отметит 70-летие. К цифрам в паспорте артист относится философски и радуется, что смог подойти к столь солидной цифре в отличной форме.

Шифрин все еще много работает, он выходит на сцену театра, ведет свой блог. Энергию для этого артисту дает здоровый образ жизни. Юморист признался, что его секрет – регулярные тренировки и особый подход к питанию. Так, Шифрин не ест сладкое, даже на праздниках отказывается от тортов.

"Любая физическая нагрузка, во-первых, продлевает тебе жизнь, во-вторых, сохраняет тебя в привычном сорокалетнем образе. Я не смогу выйти на сцену вечером, если я днем что-нибудь там не отжал, не присел, что-нибудь такое физическое не сделал", — рассказал артист газете Metro.

Поделился Шифрин и планами на юбилей. 70-летие он отметит большим концертом. Поздравить артиста придут звезды эстрады, кино и юмора. Конечно же, порадует выступлением и сам Ефим. При этом артист пообещал выйти на сцену бодро и без "палочки или кресла-каталки".

Отметим, что Ефим Шифрин не женат. Детей у него нет. Несколько лет назад в интервью Борису Корчевникову он признался, что однажды связал себя узами брака в 26 лет, но быстро развелся. При этом актер отметил, что никогда не был одинок.