Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 17 февраля, перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 38 БПЛА ликвидировано над территорией Крыма, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над территорией Калужской области, четыре аппарата сбили над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области. Кроме того, 50 дронов уничтожены над акваторией Черного моря и 29 – над акваторией Азовского моря.

Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. В двух домах вспыхнул пожар, всего материальный ущерб причинен четырем домам.

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что над городом сбито свыше двух десятков украинских беспилотников. По предварительной информации ранен один ребенок — девятилетнему мальчику осколками посекло ноги.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны, совершая покушения на мирных граждан и пытаясь причинить экономический ущерб.