Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Младший сержант Алексей Александров, действуя в составе штурмовой группы, захватил вражеский опорный пункт. Противник начал массированный обстрел. Трое наших бойцов получили ранения. Алексей оказал им первую помощь и под плотным огнём смог доставить пострадавших до точки, где их ждала группа эвакуации. Жизни российских военных были спасены.

Рядовой Андрей Скорынин, доставляя продовольствие и боеприпасы на передовую, подвергся атаке вражеских дронов. Умело маневрируя, он увел автомобиль из-под ударов. Беспилотники сдетонировали о землю, не причинив ему вреда. Андрей своевременно привёз груз на передовую.