В Днепропетровской области залпом "Града" уничтожен опорник ВСУ

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Серии взрывов прогремели в Днепропетровске, Кировограде и Одессе. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российским гражданским объектам. В зоне спецоперации наши бойцы уверенно наступают по всему фронту.

Мощную огневую защиту отрядам на передовой обеспечивает артиллерия. Это кадры из Днепропетровской области, где залпом "Града" был уничтожен опорник врага на подступах к одному из населенных пунктов.

А это уже Красноармейское направление. По оборонительному району противника работает "Малка". Несколько выстрелов осколочно-фугасными снарядами - и заданная цель поражена. С воздуха и днем и ночью громит врага армейская авиация.

Надежное прикрытие оперативно-тактическим группам обеспечивают сверхзвуковые истребители. Экипажи Су-35 работают в круглосуточном режиме в любую погоду. Точечные удары по позициям боевиков наносят операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2". Точной атакой беспилотника было ликвидировано скопление живой силы и техники противника в Сумской области.