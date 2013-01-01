ВСУ атаковали управляемыми бомбами трассу Харьков — Симферополь — Ялта

Две управляемые авиабомбы сбросили ВСУ на ведущую в Крым трассу в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, обошлось без жертв.

Балицкий уточнил в Telegram, что целью удара стал участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. Повреждено асфальтовое покрытие дороги, угрозы для движения нет. Глава региона поблагодарил войска ПВО и пообещал, что поврежденный участок оперативно восстановят.

Тем временем сообщения об атаке украинских дронов поступают из Крыма. Как стало известно, средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей над Севастополем.