Число пострадавших на пожаре в Самаре возросло до восьми

Восемь человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре. Один человек погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Ранее в МЧС информировали об одной жертве ЧП.

Как стало известно 16 февраля, возгорание возникло в доме №19 на улице Нагорной в Промышленном районе Самары. Горели две квартиры на первом этаже на площади 50 квадратов. Десять жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

В тушении пожара участвовали 90 человек и 31 единица техники. Медики устанавливают степень тяжести состояния пострадавших для дальнейшей госпитализации.