Семилетняя дочь Заворотнюк проявляет характер и критикует отца: а он и рад

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет боролась с раком. Актрисе было 53 года. Ее уход стал тяжелейшей утратой для семьи.

Вдовец Петр Чернышев до сих пор не оправился от смерти любимой. Но фигурист нашел утешение в дочери Миле. Девочке уже семь лет, в этом году она пошла в школу. Также Мила занимается в театральном кружке и вместе с папой выходит на лед.

Девочка обожает с трибун смотреть выступления отца, и даже уже комментирует его прокаты. Так, Анна Заворотнюк, старшая сестра Милы, рассказала, как они всей семьей смотрели шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".

"Это было очень здорово! Особенно смешно, когда Мила громко кричала: "Вот сейчас папа выйдет! Сейчас выйдет папа!" Мила вообще выучила наизусть весь сценарий и заранее предупреждала нас, что и когда будет происходить", — поделилась Анна.

Сам же Чернышев признается, что семилетняя дочь уже проявляет характер, Мила очень строга к его выступлениям. Девочка всегда высказывает свое мнение об очередном спектакле, и не боится критиковать отца.

"У меня на первом месте дочка. Она комментирует всегда, и, как правило, не в мою пользу", — с гордостью поделился Петр.

