Стало известно время прибытия в Женеву российской делегации

Делегация России прибудет в Женеву около 6 часов утра по местному времени (примерно 8 мск.). В Швейцарии пройдут переговоры по урегулированию на Украине, встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате, сообщают российские агентства со ссылкой на неназванный источник.

Уточняется, что в составе российской делегации - более 20 человек, визы им Швейцария выдала оперативно. Источник не исключил возможность двусторонних контактов с представителями Украины.

Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля. Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. Стороны обсудят ключевые параметры урегулирования, может быть затронута тема Запорожской АЭС.