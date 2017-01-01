Обнародованы последние прижизненные кадры с вдовой Алексея Баталова: вот почему все думают, что больная ДЦП дочь Маша била ее

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать. Теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Гитана Аркадьевна перед смертью беспокоилась за дочь, она наказала знакомым присматривать за Машей. И сделала это не зря. В тот же день, как Леонтенко не стало, Баталова столкнулась с ужасающими заявлениями: врачи и работники ритуальной службы обвинили ее в том, что якобы она до смерти избила мать.

Юрист семьи Баталовых Татьяна Кириенко категорически отрицает эти обвинения. По ее словам, Гитана Аркадьевна могла удариться о мебель, поэтому на теле артистки были синяки. Но медики в первую очень стали винить дочь.

"Она плакала, говорила, как они могли сказать, что я била маму. Представляете, ей сказали: „Вы еще за это будете сидеть“. Маша была в жутком состоянии, у нее ДЦП, а это мышечные спазмы… В итоге она потеряла сознание и ей вызвали скорую", — призналась Татьяна Кириенко в студии шоу Дмитрия Борисова.

Также юрист показала последние прижизненные кадры с Леонтенко. Кириенко сняла артистку на видео перед ее госпитализацией. На кадрах видно, что Гитана Аркадьевна очень слаба, она не может передвигаться без инвалидного кресла.

Напомним, вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась 23 января. Цирковой артистке было 90 лет. Похоронили Гитану Аркадьевну 6 февраля. Отпевание прошло в Москве в Храме Святителя Николая Чудотворца. Последний приют она обрела рядом с мужем Алексеем Баталовым на Преображенском кладбище.

