ПВО сбила более 20 дронов ВСУ за четыре часа над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Вечером 16 февраля дежурные средства ПВО сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в течение четырех часов - с 16.00 мск до 20.00 мск – уничтожено девять беспилотников ВСУ над акваторией Азовского моря. По шесть украинских дронов сбито над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что авиация ВСУ сбросила две управляемые авиабомбы на ведущую в Крым трассу. Целью удара стал участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. Повреждено асфальтовое покрытие дороги, обошлось без жертв.