Дмитрий Бабич: Есть в Европе сильная неприязнь к Трампу

Американская прокуратура называет громкие имена - но последуют ли за этим уголовные дела? Не окажется ли "дело Эпштейна" своего рода дымовой завесой, которая лишь отвлечёт внимание публики от реальных проблем США?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем редактора отдела международной политики "Комсомольской правды" Дмитрием Бабичем.

"Есть в Европе сильная неприязнь к Трампу. Но это, в основном, в газетах, в выступлениях идеологов. А самые главные люди постоянно подчеркивают – без Америки нам не выжить", - отметил он.

