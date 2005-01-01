Звезда "Крестного отца" актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет

Роберт Селден Дюваль скончался в США. Ему было 95 лет. О смети артиста сообщила его вдова Лусиана. По ее словам, Роберт мирно ушел из жизни у себя дома. В последние мгновения его окружали родные и близкие. Причину смерти звезды "Крестного отца" Лусиана не назвала.

"В каждой из своих многочисленных ролей Боб отдавал всего себя своим персонажам и раскрывал всю глубину человеческого духа, которую они воплощали. Благодаря этому он оставил нам нечто вечное и незабываемое", — отметила вдова актера.

Лусиана Дюваль поблагодарила поклонников актера за поддержку. "Спасибо вам за многолетнюю поддержку, которую вы оказывали Бобу, и за то, что дали нам возможность в тишине и спокойствии почтить память о нем", — написала она в соцсети.

Дюваль был удостоен премии "Оскар" в 1983 году, четырежды получал "Золотой глобус" и стал обладателем двух премий "Эмми".

Пик его популярности пришелся на 1970-е годы — тогда пресса называла Роберта одним из сильнейших актеров Голливуда. По-настоящему культовым Дюваля сделали фильмы "Крестный отец" и "Крестный отец – 2". В этой знаменитой саге он воплотил образ Тома Хагена — консильери и адвоката семьи Корлеоне. В конце десятилетия актер вновь ярко заявил о себе в военной драме "Апокалипсис сегодня".

Дюваль был женат четыре раза, но у него не было собственных детей. Первую жену Барбару Бенджамин актер во время съемок фильма "Убить пересмешника". Они были женаты с 1964 по 1975 год. Второй женой Роберта была Гейл Янгс, брак родился всего четыре года. С танцовщицей Шэрон Брофи артист так же прожил четыре года.

В 2005 году Дюваль женился на Лусиане Педрас, внучке пионера аргентинской авиации Сюзана Феррари Биллингхерст. Этот союз продлился до самой смерти актера.