Жителей эвакуировали в школу из-за утечки газа в Махачкале

Граждан эвакуировали в школу №6, в которой развернут оперативный штаб, после пожара в посёлке Новый Хушет, заявил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. Он также сообщил о введении режима повышенной готовности в городе.

Один человек погиб 16 февраля в результате пожара на территории нефтебазы на окраине Махачкалы, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Дагестан. Произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. К борьбе с огнем привлекли 63 человека и 19 единиц техники. Пожар успешно ликвидировали.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это большая трагедия, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать их в это тяжёлое время. Наша главная задача – обеспечить безопасность граждан", — написал Салавов в своем Telegram-канале.