Трамп посоветовал Украине начать проявлять сговорчивость за столом переговоров

Президент США Дональд Трамп посоветовал Киеву побыстрее начать проявлять сговорчивость за столом переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он заявил 17 февраля во время разговора с журналистами на борту самолета.

Он также назвал значительной трехстороннюю встречу США, России и Украины, которая пройдет уже сегодня в Женеве. 

Трамп добавил, что он будет опосредованно участвовать в переговорах с Тегераном, которые состоятся в Женеве во вторник. По его мнению, Иран хочет заключить сделку, потому что власти осознают возможные последствия.

Американский лидер также рассказал, что в операции США против Кубы, наподобие похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, нет необходимости.

"Я не хочу на это отвечать. Зачем мне вообще на это отвечать? Если бы я и собирался это сделать, это была бы не слишком сложная операция, как вы понимаете. Но я не думаю, что в этом будет необходимость", – пояснил Трамп.