Украине следует быть сговорчивой во время очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп перед началом общения российской и украинской делегаций в Женеве, запланированного на вторник 17 февраля.

По словам президента Соединенных Штатов, "Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров", сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве будут значительными, но в то же время простыми. При этом "мы находимся в такой позиции, что хотим участия".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине и готова сделать для этого все, что в ее силах. При этом политик заверил, что "мы не пытаемся навязать кому-либо сделку" или принудить к заключению договоренности, "на которую никто не хочет идти".

Тем временем на Украине предположили, что проволочки и проблемы в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть проявлением тактических приемов главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку "никакого прогресса на самом деле нет".