Ученые установили, как долго можно сидеть в соцсетях без последствий для психики

Безопасная продолжительность пребывания в социальных сетях составляет не более 40 минут в сутки для взрослого и до 30 минут — для ребенка.

Именно такое время является безопасным для психики, сообщил РИА Новости директор Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

Информационная гигиена важна и для взрослых, и для детей. Регламенты необходимы, чтобы сформировать навыки осознанного потребления информации.

Ранее верующим предложили отказаться от соцсетей и общения в мессенджерах на время Великого поста.