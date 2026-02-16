Украинская армия провалила несколько контратак в Харьковской и Сумской областях.

Бойцы группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны на харьковском направлении, сообщило РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В Сумской области украинские войска провалили два наступления в районе Андреевки и Поповки.

Все вражеские штурмовые группы уничтожены. ВС России продолжают успешно решать вопрос о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее ВСУ провалили контрнаступление в Запорожской области. Вооруженные силы России прочно удерживают инициативу.