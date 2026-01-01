В школьную программу включат "обучение служением"

Социальное волонтерство станет обязательной частью школьной программы со следующего учебного года.

Минпросвещения намерено внедрить программу "Обучение служением. Первые" в обязательный школьный предмет "индивидуальный проект", сообщает РБК.

Программа рассчитана для учеников 10-11 классов. Они будут социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса под руководством наставников.

"Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению", - объяснил министр Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года в школах начнут ставить оценки за поведение. нововведение распространится на все классы - с 1-го по 11-й. Школьников будут оценивать на предмет соблюдения дисциплины, социального взаимодействия и учебной активности.