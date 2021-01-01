"Он, очевидно, болен!": жена Игоря Николаева рассказала о беде

Юлия Проскурякова считается одной из тех представителей отечественного шоу-бизнеса, кто предпочитает делиться с поклонниками позитивом и радостными новостями. О проблемах певица не любит распространяться, при этом не утверждая, что в ее частной жизни только тишь да благодать.

Например, несколько лет назад артистка переживала за супруга, автора-песенника, исполнителя Игоря Николаева, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. А теперь Юлия Проскурякова и сама столкнулась с бедой.

Дело в том, что уже некоторое время ее преследует некий человек. Он регулярно пишет как ей, так и ее знакомым, причем представляясь самыми разными именами, как мужскими, так и женскими.

"С 2021-го года меня преследует психически нездоровый человек… Он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляется то инвалидом, то поклонником, то сценаристом, то кем-нибудь еще… Это все один и тот же человек. Я прошу ВСЕХ, кому ОН пишет, быть ВНИМАТЕЛЬНЫМИ! Этот человек НЕ сценарист, не поклонник и не инвалид. Он, очевидно, болен!!! Будьте бдительны!" - призвала Юлия Проскурякова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

В качестве подтверждения певица опубликовала несколько скриншотов переписок с этим человеком в самых разных мессенджерах. По ним видно, что поначалу супруга Игоря Николаева доброжелательно общается с собеседником, но затем тон меняется, и она уже настоятельно просит оставить ее в покое. Многочисленные подписчики постарались поддержать встревоженную артистку и даже дали несколько советов.