Эстония придумала план конфискации российских активов

Эстонские власти совместно с киевским режимом прорабатывают дальнейшие шаги в отношении российских частных активов, которые были заморожены после начала специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

Как сообщил дипломат в интервью "Известиям", опубликованном во вторник, 17 февраля, Таллин изыскивает "законные" способы экспроприации замороженных российских активов — необходимая правовая база уже создана, а дальнейшие шаги Эстония согласовывает с Украиной.

Власти Эстонии, по словам Цахкны, пытаются опереться на национальное законодательство и международные механизмы с тем, чтобы направить заблокированное имущество России в своей юрисдикции в пользу Украины. По завершении конфликта "ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию — тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, для Брюсселя непросто – это ведет к подрыву доверия к еврозоне. Политик подчеркивал, что у ряда стран уже возникают подозрения в сохранности своих активов в Европе.

Дипломат и историк Вениамин Попов, комментируя дебаты в Европе по российским активам, отмечал, что в ЕС живут как будто в другой реальности и думают, что главная задача – как украсть еще миллиарды.