Анастасия Волочкова рассказала об операции: "Я не предполагала, что это будет так страшно и больно"

Едва вернувшись с Мальдив, где Анастасия Волочкова отдыхала в обществе своего партнера Марчела, балерина снова отправилась в путешествие. На сей раз артистка посетила Европу. Однако там Анастасия не отдыхала, а лечилась. В Германии ей сделали операцию.

О том, что с ней случилось, балерина рассказала в своем официальном телеграм-канале. "Позволила себе небольшие творческие каникулы в Европе. Навестив друзей. И по их совету сделала операцию на ножке. Которая стала профессиональной необходимостью… Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я не предполагала, что это будет так страшно и больно", - отметила Волочкова.

Артистка призналась, что к профессорам у нее была единственная просьба - чтобы она как можно быстрее могла вернуться на сцену. По словам балерины, они это сделали. Уже в марте она снова будет радовать фанатов своими благотворительными выступлениями.

"Я 40 лет танцую на пуантах и продолжаю это делать вопреки всем тяжелейшим обстоятельствам моей жизни. Я тоже человек. Такой же как вы. И со мной тоже что-то может случиться… Я никогда не признаюсь в своей боли, претерпевая которую всегда выхожу на сцену с улыбкой", - заявила Анастасия.

Сейчас балерина уже в Москве. Пока она передвигается при помощи опоры. Однако Волочкова уверена, что вскоре сможет от нее отказаться.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>