Самолет с российской делегацией утром вторника, 17 февраля, прибыл в Женеву для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По данным Flightradar24, самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 "Россия" вылетел из столичного аэропорта Внуково в Женеву около 23:30 мск понедельника, 16 февраля. Борт пролетел, в частности, через воздушное пространство Италии.

Как сообщает ТАСС, после примерно девятичасового перелета воздушное судно зашло на посадку в аэропорту Женевы и успешно приземлилось.

Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует быть сговорчивой во время женевской встречи с представителями России. Американский политик подчеркивал, что переговоры будут значительными, но в то же время простыми.

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что киевский режим поймет необходимость устойчивого мира, который должен быть обеспечен как можно раньше. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, и рассчитывает на то, что в Киеве это тоже осознают.