Новый способ расчета отпуска предложили в России: "Без стресса и несправедливости"

В России нужно отменить норму, когда отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Такое мнение высказал во вторник, 17 февраля, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По словам представителя ОП, соответствующая норма "абсолютно несправедлива" в отношении тех, кто хочет отдохнуть в январе и мае — рассчитывать продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска необходимо без учета праздничных и выходных дней.

Гриб напомнил, что в российском производственном календаре немало праздничных нерабочих дней: "Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость".

Общественник назвал справедливость одним из ключевых принципов социальной политики и, с учетом этого, призвал власти упразднить норму, которая "носит несправедливый, дискриминационный характер", сообщает ТАСС.

В январе на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в трудовое законодательство, согласно которым выходные дни не учитываются в общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркивал, что "Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха" за счет включения в продолжительность отпуска выходных, "а это нечестно".

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал давать дополнительные отпуска предпенсионерам. Парламентарий отметил, что это "огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться". Дополнительные дни отдыха, по задумке авторов поправок, благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников.

