В Женеве стартует новый раунд трехсторонних переговоров по Украине

Важное дипломатическое событие. В Женеве сегодня стартует новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Консультации пройдут в закрытом формате и продлятся два дня. Нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Как ранее заявили в Кремле, в ходе переговоров будут предметно обсуждаться все первостепенные вопросы, в том числе территориальный. Также отдельно запланированы контакты между представителями нашей страны и США по взаимодействию в сфере экономики.

Подробнее – в репортаже