Массированный удар нанесён ночью и ранним утром по военным объектам неонацистов. Сотни взрывов прогремели в центральных, южных и западных областях Украины. Пожары вспыхнули в Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Кировограде, а также под Черниговом, Львовом и Днепропетровском. По предварительной информации, поражены склады боеприпасов, заводы по изготовлению беспилотников, подстанции и теплоэлектроцентрали, которые обеспечивали работу вражеских предприятий ВПК. В Ивано-Франковской области уничтожены цеха Бурштынской ТЭС, в небе - огромный столб чёрного дыма. Военные цели неонацистов ликвидируют в ответ на террористические атаки ВСУ на российскую энергоинфраструктуру и гражданские объекты. На линии соприкосновения тем временем наши бойцы штурмуют новые рубежи на Славянском и Запорожском направлениях.

Вести ближний бой, при этом укорачиваясь от беспилотников. Кадры от первого лица. Десантники группировки "Днепр" заходят в село Запасное в 40 километрах от Запорожья.

Эту укреппозицию противник упорно не хотел отдавать нашим бойцам. Но подразделения БПЛА и артиллерия чётко отработали, позволив штурмовикам – гвардейцам "крылатой пехоты" войти в Запасное и выбить из него врага, продвигаясь от здания к зданию. Параллельно ВСУ понесли потери в соседних населенных пунктах.

Наши подразделения продолжают давить противника на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. В Константиновке бои перешли в городскую застройку. А освобождение села Миньковка позволило ещё на шаг приблизиться к Краматорску.

О настроениях в рядах ВСУ охотно рассказывают пленные. Словно о наболевшем. Все в один голос утверждают, что целые отряды брошены без снабжения и поддержки. Отступать запрещено – сразу стреляют с тыла свои же. Задача – во что бы то ни стало удерживать позиции, те, кто живым щитом быть не хочет, сдаются.

Уничтожаются бронемашины, пикапы, самоходные орудия ВСУ. Это кадры боёв на Красноармейском направлении. Ещё одна важная точка для полного освобождения ДНР. Бойцы группировки "Центр" давят с воздуха и с земли.

Попадание по глубокому укрепленному блиндажу из такой самоходки "Малка" не оставляет шансов никому из всушников, находящихся в укрытии.

Успехи наших подразделений в так называемой "буферной" зоне. Это территории, с которых противник обстреливает наши приграничные регионы. Бойцы группы "Север" освободили Покровку Сумской области.

Всё время, пока наши бойцы зачищают территорию от противника, в небе контролируют обстановку истребители. Вот пара сверхманевренных СУ-35С, при поддержке которых группировка войск "Юг" делает стремительные шаги к Славянску и Краматорску. Противник о них не знает. Пока пилоты не откроют огонь.