В Тульской области жители оказались в снежной ловушке из-за метели

Аномальные снегопады и крепкие морозы. Европейская часть России вторые сутки во власти Балканского циклона. Заметает Нижний Новгород, а также Казань, где сугробы уже почти с человеческий рост. В Тульской области из-за непогоды парализовано движение на участке федеральной трассы "Дон", произошло несколько крупных аварий. А в Черноземье после временной оттепели пришло резкое похолодание, дороги и тротуары превратились в сплошной каток.

Покидать Россию зима пока явно не собирается. Напротив, словно только набирает обороты. В Казани коммунальные службы не успели справиться с последствиями прошлого снегопада, как на регион обрушился новый. Тяжести сугробов не выдерживают даже кровли домов. Снега столько, что из-за непогоды ввели штормовое предупреждение, а для автобусов и грузовиков на ряде трасс ограничили движение. Что, вероятнее всего, следовало сделать и в Нижегородской области.

Автобус не смог преодолеть снежные заносы и подняться на мост. Людям пришлось пешком пробираться через сугробы. Нижегородскую область охватил мощный снегопад, принесённый балканским циклоном. За сутки сугробы выросли на 20 сантиметров. В Тульской области метель парализовала движение на трассе М4. Десятки аварий. Многие оказались в снежной ловушке. Потребовалась даже помощь спасателей, которые эвакуировали группу школьников и организовали пункты обогрева для застрявших автомобилистов.

Жителя Анадыря буквально боролись с стихией. Метель переросла в буран. Видимость нулевая. Автомобилисты на дорогах теряют колею и съезжают в сугробы.

В Курской области после обильного ночного снегопада температура резко поднялась выше нулевой отметки и всё начало таять. Ситуацию усугубил ещё и дождь. Автомобилисты пробирались буквально вброд. Пешеходы перепрыгивали снежные заносы и пытались не сесть в лужу. Похожая картина была и в Воронеже. Сейчас все кардинально изменилось. Вода во дворах, на дорогах и тротуарах превратилась в лед из-за резкого похолодания.

Передохнуть природа не даёт и в столице. Всю ночь в Москве справлялись с последствиями прошедшего накануне сильного снегопада, который закончился только ближе к ночи. Но даже на этом испытания для москвичей не закончились. Мороз в столичном регионе стал только крепчать. Ночью столбик термометра опускался до минус 21. Тем не менее, утром город встретило ясное солнце и безоблачное небо.