Собянин: Тысячу современных остановочных павильонов соберут на заводе СВАРЗ

В этом году в столице появится тысяча новых современных остановочных павильонов. Их соберут полностью из российских комплектующих на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, конструкции изготовят из алюминия и нержавеющей стали. В случае повреждения стёкла из ударопрочного материала не разобьются на осколки. А увеличенная крыша лучше защитит от непогоды. Время прибытия транспорта будет отображаться на специальных световых панелях с расписанием маршрутов и QR-кодами.