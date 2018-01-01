Премьер Армении Никол Пашинян разводится: подробности

Гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян объявила о завершении их брака.

Об этом 48-летняя журналистка объявила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена на территории России и признана экстремистской – прим. ред.). Причины расставания с 50-летним премьером не уточняются.

"Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен", - сообщила она.

Акопян обратилась к пользователям соцсетей и журналистам с просьбой не устраивать обсуждений и споров вокруг их с Пашиняном развода.

Анна Акопян и Никол Пашинян встречаются с конца 90-х годов. Статус их отношений всегда интересовал общественность. Например, в 2024 году пара вышла в прямой эфир в социальных сетях, чтобы рассказать о том, что не были женаты. У них четверо детей.

После прихода Пашиняна к власти в 2018 году Анна стала неофициальной первой леди Армении.