Надежда Кадышева угодила в новый скандал: дело касается больших денег

На театр знаменитой певицы Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" подали иск в суд на сумму 2,1 млн рублей. Причиной стало "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг", передает РИА Новости.

Претензии к организации предъявил некий индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Элисте. Какие именно обстоятельства привели к разногласиям, журналисты пока так и не выяснили.

Теперь с театра Надежды Кадышевой требуют два миллиона 171 тысячу рублей. Впрочем, в начале февраля суд оставил иск без движения, так что у истца есть время внести необходимые исправления.

Отметим, что в последнее время имя Надежды Кадышевой то и дело оказывается замешанным в разных скандалах и неприятных историях. Так, певица Татьяна Куртукова, исполнительница хита "Матушка-земля", в недавнем интервью пристыдила солистку ансамбля "Золотое кольцо". Артистка заявила, что певица и ее коллектив выступают под фонограмму.

Более того, Куртукова отметила, что зря Кадышева отдает большую часть песен сыну Григорию. Тот по какой-то причине не нравится публике, и это не лучшим образом сказывается на коллективе.

