Роструд объяснил, когда работник обязан бесплатно выполнять чужие обязанности

Работодатель в ряде случаев имеет законное право возложить на сотрудника чужие обязанности. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Как следует из документов Роструда, работник обязан по поручению начальства взять на себя обязанности другого сотрудника, если это предусматривается в трудовом договоре или должностной инструкции. В этом случае доплата за дополнительные обязанности не является обязательной, если не предусмотрена в указанных документах.

Кроме того, если замещение не входит в обязанности работника, начальник и подчиненный могут договориться — руководитель должен заручиться письменным согласием сотрудника исполнить чужие обязанности, а также выплатить согласованное вознаграждение, сообщает РИА Новости.

Ранее Роструд объяснил, обязан ли работодатель выплачивать сотрудникам так называемую 13-ю зарплату по итогам года. Ведомство подчеркнуло, что эта мера поощрения и стимулирования работников не является обязательной по закону, но может быть предусмотрена внутренними документами организации.

Работодатели в России по-прежнему делают ставку на рабочие специальности — это подтверждает и перечень самых востребованных профессий. Роструд рассказал, что в топ-5 по количеству размещенных вакансий вошли профессии швеи, водителя автомобиля, монтажника, электрогазосварщика и врача.